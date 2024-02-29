Владимир Путин: в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитие именно региональных дорог

Владимир Путин: в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитие именно региональных дорогМодернизация дорог и транспорта – одно из важных направлений развития России, которые Президент обозначил в послании Федеральному Собранию.
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