МО РФ: Истребители Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ опубликовало информацию о сверхзвуковых истребителях-бомбардировщиках Су-34 ВКС России, которые нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ, а также уничтожили вражескую военную технику в приграничном районе Курской области.