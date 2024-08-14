МО РФ: Истребители Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ опубликовало информацию о сверхзвуковых истребителях-бомбардировщиках Су-34 ВКС России, которые нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ, а также уничтожили вражескую военную технику в приграничном районе Курской области.
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