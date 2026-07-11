Жизнь на освобожденных территориях 11 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое Агентство Новостей» 11:15 Спасатели МЧС Херсонской области за сутки потушили один техногенный пожар Также сотрудники ведомства один раз оказывали помощь населению и один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.