Военное обозрение

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«Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

«Они ещё пожалеют»: Лондон недоволен отказом европейцев сделать новым генсеком НАТО Бена Уоллеса

Ведущие государства Европы отказались поддержать кандидатуру министра обороны Британии на должность главы Североатлантического альянса, но они еще об этом пожалеют.

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