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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024

1 и 2 июня в Геленджике прошел фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024.  В субботу 1 июня участники соревновались на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевали 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега.

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