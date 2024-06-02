Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024

1 и 2 июня в Геленджике прошел фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024. В субботу 1 июня участники соревновались на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевали 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега.
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