Президент Венгрии заявил, что его преемник займет пост незаконно

Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.