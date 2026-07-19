Президент Венгрии заявил, что его преемник займет пост незаконно

Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.
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