Моu Новости
ГлавнаяПолитикаШоу-бизнесБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моu Новости

18 подписчиков

Президент Венгрии заявил, что его преемник займет пост незаконно

Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии