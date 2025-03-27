Путин напомнил Джонсону о "Архангельске" и силе русского духа

Владимир Путин раскритиковал бывшего британского премьера Бориса Джонсона, обвинив его в срыве мирных соглашений 2022 года и напомнив о мощи русских стратегических ядерных сил, включая атомную подлодку "Архангельск".
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