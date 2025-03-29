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Хавбек «Спартака» Литвинов: «РПЛ – восьмая‑девятая лига мира, но до топ‑5 далеко»

– Входит ли РПЛ сейчас в топ‑10 лиг мира? – В десятку точно входим, но до топ‑5 лиг далеко. Думаю, восьмое‑девятое место, – сказал хавбек «Спартака».

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