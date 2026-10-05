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Почти 510 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Почти 510 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Подмосковье продолжается бесплатная вакцинация против гриппа. С начала прививочной кампании защиту от инфекции получили почти 510 тысяч человек, пройти процедуру взрослые могут в поликлиниках и мобильных пунктах, а детей также прививают в школах и детских садах.

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