Почти 510 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Подмосковье продолжается бесплатная вакцинация против гриппа. С начала прививочной кампании защиту от инфекции получили почти 510 тысяч человек, пройти процедуру взрослые могут в поликлиниках и мобильных пунктах, а детей также прививают в школах и детских садах.
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