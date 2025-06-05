Около трети россиян уже общалась с ИИ при найме на работу

За последний год примерно 33% работающих россиян проходили процесс трудоустройства с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), а ещё 14% имели подобный опыт в течение последних одного-трёх лет.
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