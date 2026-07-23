Силы ПВО за ночь уничтожили 223 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 223 БПЛА ВСУ над регионами России, сообщает Минобороны. Отмечается, что БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.