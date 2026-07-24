Женские страсти
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Женские страсти

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Как сплетни делают вашу жизнь лучше: 5 полезных свойств разговоров за спиной

Как сплетни делают вашу жизнь лучше: 5 полезных свойств разговоров за спиной

Футболки с надписью «Не осудим, но обсудим», крысиные стикеры в соцсетях, поздравительные тортики с емким «ля мы крысы» — детей сейчас, может быть, еще и учат, что сплетничать нехорошо, но разговоры за спиной как никогда в тренде.

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