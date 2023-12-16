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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в ито...

Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в ито...

Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в итоге сделали Кратоса в перезапускеАмериканский геймдизайнер Дэвид Яффе (David Jaffe), который является автором оригинальной God of War 2005 года, в недавнем своем ролике признался, что ему не нравится тот путь, который выбрала Santa Monica Studio для перезапуска.

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