Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в ито...

Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в итоге сделали Кратоса в перезапускеАмериканский геймдизайнер Дэвид Яффе (David Jaffe), который является автором оригинальной God of War 2005 года, в недавнем своем ролике признался, что ему не нравится тот путь, который выбрала Santa Monica Studio для перезапуска.