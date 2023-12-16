Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в ито...

Создатель оригинальной God of War 2005 года негативно отзывается о том, каким в итоге сделали Кратоса в перезапускеАмериканский геймдизайнер Дэвид Яффе (David Jaffe), который является автором оригинальной God of War 2005 года, в недавнем своем ролике признался, что ему не нравится тот путь, который выбрала Santa Monica Studio для перезапуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)