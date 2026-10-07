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Гарбузов рассказал об открытии фотовыставки «Промышленность Москвы» на Гоголевском бульваре

Гарбузов рассказал об открытии фотовыставки «Промышленность Москвы» на Гоголевском бульваре

На Гоголевском бульваре до 31 октября проходит фотовыставка «Промышленность Москвы: технологии, которые создают город» .

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