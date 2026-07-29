В деле о гибели известного на Урале ученого Никиты Зезина появляются новые детали. После задержания подозреваемого в избиении научного сотрудника в защиту обвиняемого выступила его супруга.
«Он сорвался»: избивший ученого Зезина Александр Реверук ранее был судим
Комментарии
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Ирина Лодяновa
Ну сейчас будут сочинять...детишек били,скрутили,заталкали! Эти ролители ублюдочные,какое им доверие может быть? Мелкие на квадрациклах,далеко от дома...вопрос не только про воспитание,но и безнадзорность. Опеке бы заинтересоваться семьями,только у нас продажность везде! Позорище! Некоторые решили,что они царьки которым все можно! Байкот этим семьям в полном составе!
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