«Он сорвался»: избивший ученого Зезина Александр Реверук ранее был судим

Ирина Лодяновa

Ну сейчас будут сочинять...детишек били,скрутили,заталкали! Эти ролители ублюдочные,какое им доверие может быть? Мелкие на квадрациклах,далеко от дома...вопрос не только про воспитание,но и безнадзорность. Опеке бы заинтересоваться семьями,только у нас продажность везде! Позорище! Некоторые решили,что они царьки которым все можно! Байкот этим семьям в полном составе!