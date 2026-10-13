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Владислав Шапша: более 60 мостов обновят в Калужской области до 2035 года

Владислав Шапша: более 60 мостов обновят в Калужской области до 2035 года

До конца года в Людинове откроют новый путепровод, который обеспечит выезд на федеральную трассу М-3 и связь с Жиздрой.

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