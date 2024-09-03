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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сезон КХЛ стартует! «Металлург» и «Локомотив» сыграют в матче за Кубок Открытия

В нем сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» и финалист прошлого сезона «Локомотив».

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