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Царьград

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Пермский отряд «Защитники КПК» победил в окружном этапе «Зарницы 2.0»

Пермский отряд «Защитники КПК» победил в окружном этапе «Зарницы 2.0»

На окружном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Пермский край был представлен отрядами «Цвет нации» из Чернушки и «Защитники КПК», в состав которого вошли представители Барды, Чернушки и Перми.

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