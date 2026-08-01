Пермский отряд «Защитники КПК» победил в окружном этапе «Зарницы 2.0»

На окружном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Пермский край был представлен отрядами «Цвет нации» из Чернушки и «Защитники КПК», в состав которого вошли представители Барды, Чернушки и Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии