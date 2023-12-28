На границе России и Грузии уже несколько дней огромные пробки

Причиной стал сильный снегопад. На КПП «» очередь из машин в шесть километров. Business FM поговорила с теми, кто там находитсяСитуация на границе России и Грузии, где уже несколько дней из-за снегопада в пробке стоят тысячи автомобилей, только ухудшается.