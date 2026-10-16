ЧП произошло у дома по улице Грибоедова, 73 в Октябрьском районе. Подписчики канала «Анонимный Новосибирск» в МАХ опубликовали видео: девочка жестоко избивает лежащую сверстницу, потерпевшая остается лежать на асфальте.
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