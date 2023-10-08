Правительство: демпфер возвращается

Правительство РФ утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, с 1 октября коэффициент по топливному демпферу будет восстановлен с 0,5 до 1,0, доля обязательной продажи дизеля и бензина пятого класса на биржевых торгах для нефтяников повысится на 3 и 2% соответственно.