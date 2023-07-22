Национализация западных компаний, в ответ на изъятие наших активов, продолжается

Генрих

Все хорошо и даже замечательно... Национализацию можно только приветствовать, когда она происходит в интересах именно Государства! Вот только бы теперь узнать, кто будет руководить реально этими "частично национализированными" компаниями, кто войдет в состав Совета директоров??? Если с наиглавнейшими все понятно и они люди известные в достаточной степени, то кто все остальные??? Производственники с большим опытом работы и в соответствующих сферах или "эффективные менеджеры-куда пошлют", детишки уважаемых людей, талантливые жены, прочие родственники и знакомые?