Политика как она есть

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Национализация западных компаний, в ответ на изъятие наших активов, продолжается

Национализация западных компаний, в ответ на изъятие наших активов, продолжается

А помните… как буднично и спокойно Путин подписал указ об изъятии иностранных активов? Ну, подписал и подписал, но ведь ничего же не случилось, изъяли-то мизер, – возможно, скажет кто-то.

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Комментарии
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Генрих
Все хорошо и даже замечательно... Национализацию можно только приветствовать, когда она происходит в интересах именно Государства! Вот только бы теперь узнать, кто будет руководить реально этими &quot;частично национализированными&quot; компаниями, кто войдет в состав Совета директоров??? Если с наиглавнейшими все понятно и они люди известные в достаточной степени, то кто все остальные??? Производственники с большим опытом работы и в соответствующих сферах или &quot;эффективные менеджеры-куда пошлют&quot;, детишки уважаемых людей, талантливые жены, прочие родственники и знакомые?
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11 час.
Vasily Golov
&quot;пойдёт на пользу нашему, а не датскому и французскому бюджетам.&quot;Все налоги иностранные компании платили в российский бюджет,а не французский. Уверен,пройдет время и все возвратиться на круги свои,прежние,либо иностранцы продадут активы другому иностранцу.
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9 час.
VG
Vasily Golov
Автозаводы продали.Ухом никто не пошевелил.Стали собирать китайские.Обменяли иномарки.
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9 час.

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