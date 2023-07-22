А помните… как буднично и спокойно Путин подписал указ об изъятии иностранных активов? Ну, подписал и подписал, но ведь ничего же не случилось, изъяли-то мизер, – возможно, скажет кто-то.
Национализация западных компаний, в ответ на изъятие наших активов, продолжается
Комментарии
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Генрих
Все хорошо и даже замечательно... Национализацию можно только приветствовать, когда она происходит в интересах именно Государства! Вот только бы теперь узнать, кто будет руководить реально этими "частично национализированными" компаниями, кто войдет в состав Совета директоров??? Если с наиглавнейшими все понятно и они люди известные в достаточной степени, то кто все остальные??? Производственники с большим опытом работы и в соответствующих сферах или "эффективные менеджеры-куда пошлют", детишки уважаемых людей, талантливые жены, прочие родственники и знакомые?
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11 час.
Vasily Golov
"пойдёт на пользу нашему, а не датскому и французскому бюджетам."Все налоги иностранные компании платили в российский бюджет,а не французский. Уверен,пройдет время и все возвратиться на круги свои,прежние,либо иностранцы продадут активы другому иностранцу.
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9 час.
VG
Vasily Golov
Автозаводы продали.Ухом никто не пошевелил.Стали собирать китайские.Обменяли иномарки.
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9 час.
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