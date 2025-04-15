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Грабёж средь бела дня

Грабёж средь бела дня

Российских олигархов за границей нещадно грабят, но их почему-то не жаль Европейский суд отклонил апелляцию олигарха Андрея Мельниченко, пытавшегося вернуть свою роскошную яхту, которую местные власти арестовали в порту Триест.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Ничуть не жаль всю эту дебилоидно-воровскую шайку, нахапавшую российских богатств и удравшую на Запад! Жалко только то, что эти богатства до сих пор не вернулись российским народам!
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3 час.
М
Мария
Сижу и плачу. Как он теперь без яхты жить дальше будет. Не помер бы от расстройства.
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3 час.
Людмила Лиханова
А Путин предупреждал...не услышали. Решили, что поливая грязью Россию, такие купили себе индульгенцию и забыли, что Запад это - шакал и он построен на этом. Так что, НЕдорогие наши бывшие соотечественники вы получаете то, что заслужили. Одно только жаль, что эти наворованные деньжищи достаются не детям  и старикам России а алчным капиталистам западным.
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2 час.
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