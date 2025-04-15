Грабёж средь бела дня

Владимир Елкин Ничуть не жаль всю эту дебилоидно-воровскую шайку, нахапавшую российских богатств и удравшую на Запад! Жалко только то, что эти богатства до сих пор не вернулись российским народам!

М Мария Сижу и плачу. Как он теперь без яхты жить дальше будет. Не помер бы от расстройства.