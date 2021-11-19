Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей

Разработанным проектом постановления также предусматривается исключение из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи, денежных средств, предоставленных в рамках государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства; средства материнского (семейного) капитала; регионального материнского (семейного) капитала, предназначенные для приобретение технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции индивидуального жилого строения, либо компенсации затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилого строительства; сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет.