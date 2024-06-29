Александр Шаботинский посетил площадки Дня молодёжи

Александр Шаботинский посетил площадки Дня молодёжиReposted (Александр Шаботинский): По всей России сегодня, в последнюю субботу июня, проходят мероприятия ко Дню молодежиВ нашем городе площадкой выбрали территорию Дворца игровых видов спорта.
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