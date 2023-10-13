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За минувшие сутки в Татарстане из-за сильного ветра упали уже 8 деревьев

За минувшие сутки в Татарстане из-за сильного ветра упали уже 8 деревьев

За минувшие сутки в Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических явлений упали уже 8 деревьев в Казани, Елабуге, Бугульме, Мензелинске, Нурлатском и Аксубаевском муниципальных районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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