На реке Лена при загрузке танкера произошёл разлив дизельного топлива

Транспортная полиция начала проверку по факту разлива нефтепродуктов при загрузке танкера на реке Лена в Усть-Куте Иркутской области, передаёт Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.