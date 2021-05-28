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На реке Лена при загрузке танкера произошёл разлив дизельного топлива

На реке Лена при загрузке танкера произошёл разлив дизельного топлива

Транспортная полиция начала проверку по факту разлива нефтепродуктов при загрузке танкера на реке Лена в Усть-Куте Иркутской области, передаёт Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

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