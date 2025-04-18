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Депутат ФРГ Котре: ЕС и США используют энергетику как оружие против России

Депутат ФРГ Котре: ЕС и США используют энергетику как оружие против России

Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил, что ЕС и США используют энергетику для давления на Россию. Он подчеркнул необходимость собственной добычи газа и предложил кардинально изменить Европейский союз в пользу национальных интересов стран-членов.

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