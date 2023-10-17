WP: США поставили Киеву ракеты ATACMS с большой дальностью полета

По словам ряда американских чиновников, США тайно предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности, подарив Украине новые возможности, позволяющие ее силам поражать цели, которые ранее были вне досягаемости.
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