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Платошкин о национализации природных ресурсов

Платошкин о национализации природных ресурсов

автор - Сторонник Платошкина   Николай Платошкин считает, что если в России на выборах победят левые силы, то одно из важнейших решений — начать процесс национализации природных ресурсов, это с точки зрения интересов россиян — наиважнейшая задача.

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