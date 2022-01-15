автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин считает, что если в России на выборах победят левые силы, то одно из важнейших решений — начать процесс национализации природных ресурсов, это с точки зрения интересов россиян — наиважнейшая задача.
автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин считает, что если в России на выборах победят левые силы, то одно из важнейших решений — начать процесс национализации природных ресурсов, это с точки зрения интересов россиян — наиважнейшая задача.
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