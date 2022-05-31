Власти Херсонской области отказались считать Владимира Зеленского президентом Украины

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может считаться президентом Украины, так как по факту является "резидентом своих западных хозяев", передает РИА "Новости".
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может считаться президентом Украины, так как по факту является "резидентом своих западных хозяев", передает РИА "Новости".
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