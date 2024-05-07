Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Были задействованы неуправляемые авиационные ракеты Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны России.
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