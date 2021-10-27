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Минздрав Оренбуржья закупил еще 20 аппаратов ИВЛ и 240 кислородных концентратов

Минздрав Оренбуржья закупил еще 20 аппаратов ИВЛ и 240 кислородных концентратов

На закупку около 300 аппаратов было выделено 65 млн рублей из областного бюджета. Концентраторы направили в семь больниц Оренбурга, медучреждения Орска, Новотроицка, Кувандыка, Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Гая и семь районных больниц.

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