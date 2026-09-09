Песков подтвердил возможность трехсторонней встречи на АТЭС

На саммите АТЭС в Шэньчжэне возможна встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув наличие такой возможности ранее.