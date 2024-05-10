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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум не согласен, что у «Бостона» суперкоманда: «На уровне призов нас так не отмечают»

«Мысль о том, что у нас собрана суперкоманда. Нам не вручали награду лучшему тренеру года, у нас нет в команде MVP, на Матч звезд ездили только два человека.

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