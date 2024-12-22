В Европе заявили об ожидании Киевом инаугурации Трампа для начала переговоров с Москвой

Политолог Ногради: Киев будет готов обсуждать перемирие после инаугурации Трампа Власти Украины будут готовы обсуждать перемирие после того, как пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
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