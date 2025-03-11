ВАРМСУ и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. «Единая Россия» и ВАРМСУ подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется совместная работа по улучшению законодательства в сфере местного самоуправления, развитию сотрудничества между муниципалитетами и регионами, а также по подготовке кадров для органов местного самоуправления и распространению лучших муниципальных практик.