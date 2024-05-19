Экс-член парламента Украины Владимир Олейник поделился сведениями о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский попытается подтвердить собственную легитимность при помощи диктаторских и жёстких методов, которые создадут в государстве огромное число противоречий.
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