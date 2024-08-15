Вирус "Лихорадки ленивца" проникает в Европу, угрожая эпидемией

Европа столкнулась с новой экзотической болезнью - "лихорадкой ленивца". Вирус оропуша (OROV), который был впервые обнаружен в Тринидаде и Тобаго еще в 1955 году, начал быстро распространяться по континенту.
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