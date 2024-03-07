Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Для Зели, удар по нему нашей ракетой - слишком честь велика... Для него и пули жалко.Медведев прокомме...
  • Ed
    А кадры для этого есть? Или все вакансии забьют своими человечками и вместо чубайсовского одного Нано появятся многоч...В новых регионах ...
  • Дмитрий Николенко
    Пугалкина* писить хотела, вот ножонками старушечьими и сучила.Фаворит Пугачевой...

Филиппо окрестил фон дер Ляйен «королевой Европы» из-за оборонной стратегии

Филиппо окрестил фон дер Ляйен «королевой Европы» из-за оборонной стратегии

Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X* (бывшая Twitter).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх