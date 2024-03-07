Филиппо окрестил фон дер Ляйен «королевой Европы» из-за оборонной стратегии

Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X* (бывшая Twitter).
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