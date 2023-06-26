CS:GO PRIME - STEAM - ИНВЕНТАРЬ

Приобретая данный товар вы получаете: ✅Аккаунт Steam с CSGO и гарантированным Prime статусом ✅На аккаунте может присутствовать инвентарь и баланс на сумму до 100$ ✅Могут присутствовать предметы csgo ✅Отсутствие временных блокировок в CSGO ✅Отсутствие vac бана в CSGO ✅В других играх возможен vac ✅На аккаунтах сыгранно 10+ часов ✅Данные вида логин:пароль от аккаунта ✅Моментальное получение данных от аккаунта ✅В CSGO наигранно минимум 10 часов игры ✅Запрещено играть с читами на аккаунте ✅Гарантия на товар пожизненная Важно знать! При получении вами аккаунта и после блокировки в игре, замена не предоставляется После покупки не оставляйте отрицательный отзыв, просто напишите продавцу На аккаунте возможна последняя активность Менять данные от аккаунта запрещено Доступ к почте от аккаунта не предоставляется, т.