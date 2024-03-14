Искусственный интеллект научился ставить диагнозы: представлена нейросеть для медиков Евгения КомароваИнновационные разработки в области медицины продолжают изменять представление о возможностях диагностики и лечения заболеваний.
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