Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине.