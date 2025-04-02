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В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине.

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