Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине.
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