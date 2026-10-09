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Регионы России

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Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» и торговых сетей «Рив Гош» и «Лента» Дмитрия Костыгина.

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