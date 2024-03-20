Mitsubishi Pajero Sport обновлен перед сменой поколения

Mitsubishi Pajero Sport обновлен перед сменой поколенияСогласно прошлогоднему плану развития компании Mitsubishi Motors, внедорожник Pajero Sport четвертого поколения будет представлен только в 2025 году.
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