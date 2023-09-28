Запад еще не понял, что означает русское «нет»

ОТ

Олег Тимофеев

Да не скулите вы об СССР. Что в Афганистане не так воевали как сегодня хохлы на Украине? Нам и дальше надо было содержать соц лагерь где одни поляки чего стоили? Нужны новые формы развития образцов которых у Путина нЭт. Вот по этой причине мы сегодня имеем что имеем а не Горбачев тому виной вместо Набиулиной.