ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 992 подписчика

Запад еще не понял, что означает русское «нет»

Запад еще не понял, что означает русское «нет»

Выступая в ООН, немецкий канцлер Шольц заявил об империалистических планах Москвы. Дескать, она хочет подчинить себе независимое государство Украину Вот уж честно, чья бы мычала, а твоя бы молчала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Да не скулите вы об СССР. Что в Афганистане не так воевали как сегодня хохлы на Украине? Нам и дальше надо было содержать соц лагерь где одни поляки чего стоили? Нужны новые формы развития образцов которых у Путина нЭт. Вот по этой причине мы сегодня имеем что имеем а не Горбачев тому виной вместо Набиулиной.
Ответить
10 час.
Николай Николаевич
Сам-то понял,что написал?
Ответить
9 час.
59
ОН то понял...  Может быть.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх