Выступая в ООН, немецкий канцлер Шольц заявил об империалистических планах Москвы. Дескать, она хочет подчинить себе независимое государство Украину Вот уж честно, чья бы мычала, а твоя бы молчала.
Запад еще не понял, что означает русское «нет»
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Да не скулите вы об СССР. Что в Афганистане не так воевали как сегодня хохлы на Украине? Нам и дальше надо было содержать соц лагерь где одни поляки чего стоили? Нужны новые формы развития образцов которых у Путина нЭт. Вот по этой причине мы сегодня имеем что имеем а не Горбачев тому виной вместо Набиулиной.
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10 час.
Николай Николаевич
Сам-то понял,что написал?
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9 час.
59
ОН то понял... Может быть.
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9 час.
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