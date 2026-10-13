Подросток из Котласа пойдет под суд за траты с чужой карты

В Котласе завершено расследование дела 16-летнего подростка, который 31 августа нашел на улице чужую банковскую карту и расплачивался ею в торговых центрах.
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