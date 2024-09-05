"Столото" объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для НКО

Global Look Press/Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search/ "Столото" запускает седьмой конкурс грантов на реализацию благотворительных проектов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.
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