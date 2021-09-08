Мир в котором мы живём

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Интересный ответ России японцам

Интересный ответ России японцам

Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи продолжают оставаться "яблоком раздора" в отношениях России и Японии.

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Евгений Высотин
Гордым самураям надо меньше лизать шоколадное пятнышко под хвостом дяди Сэма, не забывая, что их пробили во 2-ой мировой ! Это для них "яблоко", а для нас- Родина!
Компанцев Сергей
мне интересно японцы живут на нашем золоте , есть расписка что сдано на хранение . и за пользованием им нужно выплатить и проценты и 86 оборотов в год с 1918 года что делал самурай по японским обычаям смерть кинжалом
Александр Турчин
Забыли пидоры узкоглазые как выглядит ядерный гриб!!!
Надежда
Если бы не американские хозяева японцы давно бы "забыли" об этих островах и вели бы себя как вменяемые соседи великой России, думая об экономических выгодах от сотрудничества с русскими...
Валерий
Не хотят?Да и не надо!Без них справимся.
Владимир Соловьев
Психологическое "харакири"? Сами японцы этого добивались захватническими войнами. Заслуживают большего!
Борис Осипов
Что-то узкоглазые совсем берега попутали...

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