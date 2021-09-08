Интересный ответ России японцам

Мир в котором мы живёмПолитикаИнтересный ответ России японцамИтуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи продолжают оставаться "яблоком раздора" в отношениях России и Японии.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ВысотинГордым самураям надо меньше лизать шоколадное пятнышко под хвостом дяди Сэма, не забывая, что их пробили во 2-ой мировой ! Это для них "яблоко", а для нас- Родина!Компанцев Сергеймне интересно японцы живут на нашем золоте , есть расписка что сдано на хранение . и за пользованием им нужно выплатить и проценты и 86 оборотов в год с 1918 года что делал самурай по японским обычаям смерть кинжаломАлександр ТурчинЗабыли пидоры узкоглазые как выглядит ядерный гриб!!!НадеждаЕсли бы не американские хозяева японцы давно бы "забыли" об этих островах и вели бы себя как вменяемые соседи великой России, думая об экономических выгодах от сотрудничества с русскими...ВВалерийНе хотят?Да и не надо!Без них справимся.Владимир СоловьевПсихологическое "харакири"? Сами японцы этого добивались захватническими войнами. Заслуживают большего!БОБорис ОсиповЧто-то узкоглазые совсем берега попутали...Комментировать
Свежие комментарии