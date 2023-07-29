«Зенит» – заметный фаворит гостевого матча против «Ростова». Но три из последних пяти игр закончились вничью

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В центральном матче второго тура РПЛ встретятся «Ростов» и «Зенит», матч пройдет в Ростове-на-Дону. «Зенит» – фаворит противостояния по мнению букмекеров: его победа котируется за 1.